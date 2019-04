NÕUTU: Mis vahe on kohupiimapastal ja kohupiimakreemil? 

„Meie kohupiimakreeme iseloomustab kreemine suutunne ning kui konkreetselt kahte toodet omavahel võrrelda, siis suurim erinevus seisneb tõenäoliselt maitsenüanssides ja toiteväärtuslikes näitajates: näiteks on Alma Pasha kohupiimakreemis vähem suhkruid ja rasvu ning seega ka vähem kilokaloreid.“

„Kas toodet nimetada kohupiimakreemiks või kohupiimapastaks, on tootja enda valik,“ tõdeb ASi Tere turundusjuht Katrin Tamm, et sestap võib olukord tõepoolest segadust tekitada.

Alma Pasha kohupiimakreem Valio

„Meie kohupiimapastade rasvaprotsent on aastakümneid olnud keskmisest kõrgem ehk neli kuni viis. Just seetõttu sobivad need eriti hästi küpsetamiseks ja kokkamiseks, sest rammusamast kohupiimast valmivad mahlasemad küpsetised ning piimarasv annab ka mõnusama ja täidlasema suutunde,“ ütleb Tamm ja lisab võrdluseks, et Valio kohupiimakreemide rasvaprotsent on kaks kuni kolm.

Ka Tere 9% maitsestamata pagarikohupiim on tema sõnul tegelikult kohupiimapasta, mis on mõeldud spetsiaalselt küpsetamiseks. „Kuna selle rasvaprotsent on tavapärastest pastadest veelgi kõrgem, sobib see küpsetamiseks eriti hästi.“

Tere Pasha kohupiimapasta Tere

Mida ütleb ajakirjanike suutunne?