Selge pilt – see ongi must auk! Aga mis selle pildi ikkagi nii eriliseks teeb? Rainer Kerge

MILJARDITE PÄIKESTE KAALUS: Must auk, mille kujutis sai teoks ülemaailma teaduskoostöö „Event Horizon Telescope“ käigus, asub galaktikas Messier 87, Maast 55 miljoni valgusaasta kaugusel, ja selle mass on 6,5 miljardit korda suurem kui meie Päikesel. SIPA/Scanpix

Tundsite just kehas väikest nõksatust? Veidrat surinat? Kui ka ei tundnud, on ikkagi vähemalt teoreetiliselt võimalik, et teist lendas hetk tagasi läbi väiksemat sorti must auk. Muretseda siiski ei tasu, suurt kurja ta teha ei jõudnud. Kui ka imes kiiruga mõnest molekulist paar aatomit endasse, pole hullu. Aga võib-olla ei lennanud ta teist läbi ja aatomid on kah kõik kenasti alles. Mustad augud on salapärased, ülearu palju neist ei teata.