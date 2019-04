Elu Evelin Ilvese isa: „Kellesse küll Evelin on läinud? Miks on tast saanud selline seikleja?“ Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

ELU SOOMES: „Selle korteri üür, kus ma algusest peale elan, kus on kaks tuba, köök ja rõdu, on 695 eurot kuus. Ma saan seda pidada vaid seetõttu, et saan Helsingi linnalt korterituge 476 eurot kuus. Nii et mul endal läheb üürile natuke alla 200 euro,“ ütleb Lembit. Teet Malsroos

„Olete kuulnud, et Evelin on oma noorest muusikust lahus?“ uurib Evelin Ilvese isa Lembit Int veel enne, kui oleme fotograaf Teeduga jõudnud pakutud istet võtta. „Evelin ise pole mulle sellest midagi rääkinud, aga ta noorem õde Eilike helistas ja teatas sellest uudisest.“