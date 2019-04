Muusika Laul „Don't Worry, Be Happy“ sündis 45 minutiga Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

MEGAHITIST MÕÕT TÄIS: Enda sõnul esitas Bobby lugu „Don't Worry, Be Happy“ viimati 1988. aasta novembris. „Tahtsin, et inimesed näeksid ka minu teisi tahke, nii et lõpetasin selle esitamine,“ on ta seletanud. Aeg-ajalt lipsab põhimeloodia siiski mõnesse tema improvisatsiooni. Chas Parker/REX

Väikesel Bobby McFerrinil oli kontrolltöödeks tuupimisel huvitav nõks: ta laulis endale vastuseid ette. Nii jäid need meelde. Säärane info talletamise komme jätkus ka täiskasvanueas. Nii et kui ta nägi ühel päeval oma kodulinnas New Yorgis India müstiku Meher Baba plakatit, mille tekst tema südame hüppama pani, laulis ta sellegi endale pähe: „Don't worry, be happy!“