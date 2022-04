VIDEOEKSPERIMENT! Testime nippe, kuidas looduslikult mune värvida (+ milline muna üldse süüa ei kõlvanud!)

Tegelikult soovisime me järele teha kokandusblogides nähtud imeilusaid taimedega kirjatud mune. Võiks ju arvata, et milleks? Meil on poed igatsorti munavärve täis! Ent kuna me olem parajal määral umbusklikud igasuguste tehislike meetodite suhtes, siis eelistasime vaid looduslikke trikke.