GALERII | Belgia teenistuskoerad said kaela missioonimedalid 

Tegemist oli pommikoertega: 2aastane emane belgia lambakoer Nash ja 8aastane isane saksa lambakoer Kaya. Nad olid esimesed teenistuskoerad, kes on Eestis missioonil olnud. Tõsi, ühe medali on saanud ka brittide kits, kuid see loom oli pigem maskott.