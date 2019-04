Võrumaal hukkus tagurdava traktori alla jäänud mees 

Traktorit juhtinud mees kontrollis oma sõnade kohaselt küll traktoriga liikuma hakates ümbrust, kuid paraku tagurdas traktoriga nii, et töödel abiks olnud mees jäi selle alla. Traktori juht alustas häirekeskusest saadud juhiste järgi mehe elustamist ja seda jätkasid kohale saabunud meedikud, kuid kahjuks ei õnnestunud mehe elu päästa.

Kagu politseijaoskonna piirkonnavanem Anti Paap sõnas, et suuremõõtmeliste põllutöömasinate varjust on juhil sageli raske märgata lähedal viibivaid inimesi. Seepärast tuleks juba enne tööde algust ohutusnõuded kokku leppida ja jälgida, et liikuva või liikuma hakkava masina läheduses ei oleks kedagi, kellele masin ohtu võiks kujutada.