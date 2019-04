PÕNEV VÄLJAKUTSE! Sünne Valtri trummar teeb vabal ajal sootuks teistsugust tööd 

„Ega bändimehed palju politseinikest erinegi, mõlemad hoiavad ühtmoodi kokku. Jah, politseinikud on ka inimesed,“ on ta ise muiates öelnud.

Perekonna mõjutustel vabatahtlikuna turvalisust tagama tulnud Gert leidis politseis eest hea meeskonna ja võimaluse proovida vabal ajal täiesti teistmoodi elu. „Ma alguses ei uskunud, et jään abipolitseinike sekka pidama, aga olen väga rahul ja see töö on äge. Praegu olen peamiselt tegelenud korrakaitsega – patrull, ennetustöö ja avalike ürituste turvalisus, aga kui võimalus avaneb, tahaksin kindlasti proovida ka krimkaliini ja piirivalvet,“ räägib ta.