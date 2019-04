Lühendatud raport Muelleri uurimisest paljastab Trumpi reaktsiooni selle algatamisel: „Olen omadega pe***s!“

Pea kaks aastat väldanud uurimise käigus esitas eriprokurör süüdistuse 34 üksikisikule ja kolmele Vene ettevõttele. Neli inimest läks vangi. Mis puudutab aga president Donald Trumpi, ei jõudnud uurijad õigusemõistmise takistamise osas mingite järeldusteni.

President üritas ka Muellerit uurimisest eemaldada, väites Valge Maja advokaadile Don McGahnile, et eriprokuröril on huvide konflikt. McGahn aga keeldus endist FBI direktorit eemaldamast.

Lisaks seisab 400leheküljelises raportis, et Trumpi presidendikampaania oli teadlik, et nad lõikavad kasu Venemaa illegaalsetest üritustest valimistulemusi mõjutada. Siiski ei teinud president ja tema abilised midagi kriminaalset, et Eesti idanaabreid valimistulemuste mõjutamises aidata, mille tõttu ei saa Trumpi nendes süüdistustes ka süüdi mõista.

Raportis on ka kirjas, et Trumpi ei saa õigusemõistmise takistamises süüdi mõista suuresti sellepärast, et tema abilised ei täitnud endise ärimoguli käske.

USA justiitsminister William Barr, kes raportit enne avaldamist pressikonverentsil tutvustas, kordas taas juba varemgi kõlanud tõdemust, et Trumpi vastu pole piisavalt tõendeid, et rääkida kuriteost. „See on miski, mille üle kõik ameeriklased võivad ning ka peaksid tänulikud olema, et selline tõsiasi sai kinnitust,“ sõnas Barr.