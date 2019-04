Plastmassjäätmed on jõudnud ka seni inimtegevusest puutumatuks peetud loodusesse 

Püreneedest kogutud plastikuosakesed on enamjaolt niivõrd imetillukesed, et palja silmaga neid ei näegi. Ent iga päev langes seni inimtegevusest puutumatuks peetud puhtas looduses maha üle 300 mikroplasti tükikese ruutmeetri kohta.

Teadlased selgitasid, et on küll ammu teada, et mikroplasti osakesed õhus hõljuvad ning võivad seega ka tuulega kaugemale rännata. Vaatluste tulemusel väidavad nad, et plastikuosakesed võivad sedasi heljuda kuni ligi 100 kilomeetri kaugusele.

„See tähendab võimalust, et inimene ei hinga seda sisse ainult suurlinnades, vaid et see võib oma lähtekohast ikka päris kaugele rännata,“ räägib Steve Allen, kes uurimistöös osales. Ta lisab, et plastmassjäätmed on üks maakera tõsisemaid keskkonnaprobleeme. Mõnede teadlaste andmeil on mikroplast jõudnud isegi Antarktika ja Arktika puutumata loodusesse.