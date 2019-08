Unusta tüütud paelad! Võta Boa® kiirkinnitusega jalanõud! 

GALERII

Miks eelistada harilikele, paeltega seotavatele turvajalanõudele BOA® kinnitussüsteemiga jalatseid? Põhjuseid on mitu ja need on kindlasti kaalumist väärt. Boa® lisab jalanõudele kasutusmugavust, vastupidavust, funktsionaalsust ja ohutust. Juba BOA® olemasolu jalanõudel kõneleb iseenesest nende heast kvaliteedist.