Kas Heiki Valner ja Heidi Hanso on siis tõesti paar? Valner: Heidi on mulle kogu aeg meeldinud, ta on tubli eesti naine!

“Naised ihaldavad, mehe kadestavad! Tüütuks läheb juba!” kommenteerib Heiki suurt uudishimu, mis tema ja temast pea 20 aastat noorema Heidi suhte ümber on.

“Ma ei arvanud seda, et see nii suurelt üles võetakse, pole ju teab, mis uudis. Kuid olles meedias, oskasime arvata, et see nii võib minna, eks me figureerime meedias nii või naa,” selgitab Valner.

Konkreetse küsimuse peale, kas siis tema ja Heidi vahel on ikkagi romantiline suhe või ei, vastab Heiki jällegi keerutades: “Kus suitsu seal tuld!”

“Heidi on mulle kogu aeg meeldinud ja silma jäänud, ta on väga tubli ja armas eesti naine, kes on väga hea ema. Ta üritab valitsuse kiuste maal koos lastega ellu jääda. Ta on ka väga hea ajakirjanik,” kiidab Valner. “Ta mind on tükk aega inspireerinud, kui ma Saaremaal olen käinud, siis olen tema juurest võimalusel ikka alati läbi põiganud.”

Heiki eilne Facebooki postitus, mis andis mõista, et tema ja Heidi on paar, oli muidugi paras mõistukõne ning igaüks luges sellest välja, mida tahtis. Postituse kohta nendib Valner järgmist: “Mul ka teinekord toodab, eksole. Mul toodab mingusuguseid loraluuletusi või niisama mingisugust juttu, mis tundub mulle tore.”

Kuid siiski põikleb Heiki konkreetsete vastuste andmisest, aga ta annab siiski mõista, et tema ja Heidi vahel on juba tükimat aega soojemad suhted olnud. “Võib ju midagi mõelda ja unistada, aga mida ma siin unistan. Võib-olla on olnud vale aeg ja koht, või parasjagu on üks või teine pool suhtes olnud,” räägib ta.

Lõpetuseks soovib mees aga kõigile kena kevadet. “Ärge olge nii kurjad ja tigedad. Ma soovin kõikidele, et vaadake avaramalt ringi, armuge, hellitage teineteist, katsuge teineteist! Aga kasutage kondoome nagu vanad eestlased soovitasid,” naerab ta.