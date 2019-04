Kuidas vanasti olid hullud lihavõttekombed  

Päris kummaline oli ka mõnel pool levinud suure reede aegne komme. Arvati, et kui enne päikesetõusu, ahjuroop käes ja ainult aluspesu seljas, minna varblasi ähvardama, siis kaduvat nad majaümbrusest hoopis ära.

Suur reede oli sobilik päev ilma ennustamiseks. Kui vaiksel nädalal püsisid soojad ilmad, siis edasi minevat kevad viluks kätte. Udused ilmad aga hoiatavad: külm võtab suvel vilja ära. Suure neljapäeva kuiv ilm tähendavat kahte päikeselist jaanipäevaeelset nädalat. Aga kui suurel reedel on kuiv, siis on kuiv ka kaks nädalat pärast jaanipäeva. Rõuges jälle arvati, et kui suurel reedel vihma sajab, siis saab sügisel hea viljasaagi.