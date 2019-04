VIDEO | Numbrimärgita autod, inimvalve ja kõik teised viisid, kuidas petturid üritavad parkimistasu maksmisest mööda hiilida 

Variant number üks on varitsus, teisisõnu inimvalve. Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa kirjeldas olukorda Eesti ühe suurima finantsasutuse ees. "Kontori aknal istus töötaja, kes jõi kohvi. Kui parkimiskontrolör jõudis kohale, aktiveerus kõikidel maja ees seisnud autodel järsku mobiilne parkimine."

Rüütelmaa sõnul pärineb see meetod mobiilse parkimise alguspäevilt, millele töötati välja sama elegantne vasturohi - kontrolörid hakkasid käima tunnusmärkideta jopedega. Siis kadus ka probleem.

Teine variant on nn 14 minuti parkimine, mille vastu on palju raskem võidelda. Kuna enamustes parklates on esimesed 14 minutit tasuta, sai parkimiskella kruvimisest või sinna suisa mootori sisseehitamisest eraldi teadusharu. Kavalpead saavutasid sama asja mobiilse parkimisega, alustades iga veerandtunni tagant samas kohas sama autoga parkimist uuesti.

Kui muidu maksab Tallinna vanalinnas tund parkimist sõnumisaatmisega 6,32 eurot, siis neli korda tunnis parkimist uuesti alustades kulub ainult 1,28 eurot. Säästuparkijad lubatakse andmeanalüüsiga välja peilida. "Praegu selekteeritakse välja sõidukid, parkimiskohad ja samuti kontrolöride poolt fikseeritud parkimised. Kui see analüüs saab kokku, kaob selline võimalus parkimise eest vähem tasuda. Kurb on see, et need inimesed saavad tagantjärele ka viivistasu otsused," nentis Rüütelmaa.

Variant number 3 on pakkunud kõneainet juba aastaid - nn invaparkimine. Vasturohtu sellele pole ja seda on raske välja töötada, sest ei saa välistada, et inva-Dodge'i ja ratastooli-Lexuse omanikel tõesti on liikumispuudega lähedane, keda ta aeg-ajalt veab.

Kuna riiklikult puudub ühine invakaartide register, ei saa näiteks Tallinna kontrolörid vaadata Võrus väljastatud invakaardi kehtivust. Samuti kopeeritakse sama invakaarti mitu korda ning koopiad näevad välja nagu originaalid. "Minule teadaolevalt on rekord olnud neli samaaegselt parkimist ühe invakaardiga linna neljas erinevas osas," ütles Rüütelmaa lisades, et ka järeltegevuses jäävad kontrolörid jõuetuks. Ta nendib, et kui autoomanikud kutsutakse kontorisse, võtavad juhid kaasa originaalse invakaardi ning trahvi määrata ei saa.

Invakohtadega on probleem ka paneelmajade ees, mis toob saate neljanda variandini - individuaalsed parkimiskohad. "Pealtnägija" tõi näite Sõstra tänavalt, kuhu ühe paneelmaja ette lõi kodandik Rein justkui ainult talle mõeldud parkimiskohad. Linnaosavalitsuse sõnul taotles mees kohtadeks luba, mis ka väljastati, ning kuna parkimiskohad loodi linna maalapile, ei pidanud Rein seda teiste elanikega kooskõlastama. Nüüd on kohalikud inimesed aga pahased.