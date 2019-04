Sel nädalal 50. sünnipäeva tähistav Neeme Raud läbipõlemisest: pärast Aarne Rannamäe surma kartsin, et olen järgmine 

20ndates New Yorki kolinud Rauast sai esimene "Aktuaalse kaamera" väliskorrespondent, kes igal õhtul Ameerikast Eestisse uudiseid edastas. Mees tunnistab tagantjärele, et korrespondendina pidi sel ajal elama 24 tundi uudistetilguti otsas, mis hakkas lõpuks väsitama ja kulmineerus depressiooniga.

Mees sõnas, et ta oli küll Ameerika korrespondendina midagi saavutanud ja inimesed teadsid teda, aga kui ta Eestisse tuli, ütlesid korraga osad toimetajad, et nüüd tuleb temast alles kedagi tegema hakata. "Ma ei saanudki aru, et kas ma ise ei ole mitte midagi veel teinud või. Siis tuligi masendus," ütles ta.

Mehe vaimsed häired hakkasid üha enam tema igapäevaelu segama.

"Ma ei julgenud enam üle sildade käia, Moskvas metroosse minna, ma tilkusin külmast higist. Praegu ma ei kujuta seda asja ettegi enam, aga see kõik oli reaalselt olemas. ma mäletan, kui ma püüdsin sõpradele New Yorgis seletada, et ärme lähe üle Brooklyni silla, seal pole nagunii teisel pool midagi vaadata. Ma ei tea, mis oleks pidanud juhtuma, kas sild oleks pidanud katki minema, mina alla hüppama, aga ma lihtsalt kartsin. Kuskilt tulid mingid foobiad. Kui praegu lugeda, mis see ärevushäire on, siis ma vastasin kõigile punktidele. Siis toimus salgamine, ega ma ei saanud töö juures näidata, et mul kõik see toimub. Mul tekkis kaamerahirm ka," rääkis ta.

Raud ise usub, et tema haigus tekkis tal seetõttu, et tema elukutse oli end ammendanud. "Minu jaoks ei olnud sellel asjal enam mõtet. Kuhu poole ma siis liigun? Ma kordan seda sama asja, seda uudistetsüklit, siis öeldakse mulle, et ma pean ennast jälle tõestama. Siis tekibki see tunne, et miks seda kõike vaja on, et võib-olla ongi elu läbi?"

"Kui ma sain Valdo Pandi preemia, lugesin, kuna tema ära suri, siis suri Aarne Rannamäe ära, ma lugesin tol õhtul seda AK-s ette. Tekkis see tunne, et kas ma olen järgmine, et see asi liigub sinnapoole," tunnistas ta.