KATSE: kas pandimajast saab tööarvuti eest nädala söögiraha? 

Raske on kujutleda ebaseksikamat kohta kui pandimajad. Miskipärast arvatakse, et säärased hämarad asutused pesitsevad kusagil äärelinna tornmajade keldriurgastes. Vale puha. Otse Tallinna südalinnas võib neid leida ühe ruutkilomeetri pealt vähemalt kolm. Vastab küll tõele, et enamik neist asub keldrites.