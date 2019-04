Poliitika Heimar Lenk riigikogu ees protesteerinud inimestele: kaks isa ja tütar ei ole perekond Viljar Voog , täna, 20:46 Jaga: M

Riigikogu saadik Heimar Lenk ja meelavalduse korraldaja Maia-Liisa Anton vaidlesid teravalt kooseluseaduse üle. Martin Ahven

Enne kolmapäevast riigikogu istungit avaldasid Toompea lossi ees meelt ca 35 inimest, kes olid kaasa võtnud sõnumid tulevase koalitsiooni liikmetele. „Me näeme alles, kuidas see valitsus tööle hakkab. Praegu tasub märku anda, et need inimesed on olemas, kes ei ole rahul sellega, mis toimub,“ rääkis meeleavaldajate sekka kuulunud luuletaja Jürgen Rooste.