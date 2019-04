Ratase vastus Helmele pärast Ladõnskaja-Kubitsa vastuhäält: „Mart, ma usun, et leiame sellele lahenduse!“ 

Kui Kaja Kallas esmaspäeval peaministrikandidaadina maha hääletati, jätsid kaks Isamaa fraktsiooni kuuluvat saadikut nupule vajutamata: Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe.

Parteist välja ei astu

Otsekohesed sõnad Helmelt koalitsioonipartneri suunas. Aga Saaremäe puhul need töötasid: Ratasele avaldas ta toetust. Ladõnskaja-Kubits aga mitte. Sealjuures võinuks viimane sarnaselt Kallase hääletusega jätta nupud üldse puutumata, kuid kui ekraanile ilmusid Ratase toetushääletuse tulemused, ilutses koalitsiooni rohelises laines üks punane laik.

„Hääletasin südametunnistuse järgi,“ ütles Ladõnskaja-Kubits selgituseks. Ajakirjanikud pidid teda pikalt ootama, sest ta jäi enam kui kümneks minutiks üksinda istungitesaali istuma, ja ka kommentaare jagades tikkus ta võimalikult kiiresti sinna tagasi. „Otsus oli küps juba mitu nädalat. Ma ei andnud täna signaali opositsioonile või koalitsioonile, vaid konkreetsele erakonnale seoses nende retoorikaga. Teisi inimesi ei tohi solvata,“ sõnas ta veel ja lisas, et vaatamata vastuseisule (ilmselgelt EKREga) ta Isamaa fraktsioonist või parteist lahkuda ei kavatse.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder andis Õhtulehele kommentaari enne hääletust ja rääkis Ladõnskaja-Kubitsa hääletamata jätmisest Kallase olukorras. Ometi teadis ta juba sel hetkel, et tema partei liige annab Ratasele vastuhääle ja seetõttu trükime ära ka vastuse: „Iga riigikogu liige on oma otsustes ja hääletustes vaba – olgu ta koalitsiooni- või opositsioonierakonda kuuluv. See on individuaalselt vabatahtlik otsus. See ongi demokraatliku riigikorralduse ja parlamendi mõte. /…/ Võin kinnitada, et meie fraktsioon jätkab ühtsena.“

Formaalselt ei ole ühe koalitsiooniliikme taoline vastuseis uuele valitsusele suurem probleem – ka 55 häält riigkogus on enamus, olgugi et kahe inimese võrra väiksem kui koalitsiooniläbirääkimiste algul. Erinevalt Raimond Kaljulaidist, kes näitas oma pahameelt välja Keskerakonnast välja astumise ja endises koduparteis sildade põletamisega, jääb Ladõnskaja-Kubits aga osaks Isamaast ja koalitsioonist ning seega on tal lihtsam leida ülejäänud 55 saadiku seast inimesi, kes võiksid olla temaga ühel meelel. Üks, Saaremäe, on juba üles näidanud seda, et on valmis kuulama ka teise osapoole argumente.