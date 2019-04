TIPPKOHTUMINE TULEKUL: Putin soovib kohtuda Kim Jong-uniga 

Venemaa kutsus Kim-Jong-uni külla juba mullu mais. Kutse viis Pyongyangi Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Vahepeal on Kim Jong-un kaks korda kohtunud USA presidendi Donald Trumpiga: mullu 12. juunil Singapuris ja tänavu 27. -28. veebruaril Vietnami pealinnas Hanois.

Kuna USA president võttis vaevaks tegelda põhjalikumalt Põhja-Korea probleemidega, siis on see tekitas see mõningast kadedust Venemaa juhtides, kes soovivad samuti olla pildil ja tegevad Korea poolsaare tuumavabaks muutmises.