FOTO | Tartus põrkasid kokku päästemasin ja sõiduauto, mille eakas juht ei märganud sireene ega vilkureid 

Kohapeal töötav avariipolitseinik kinnitas, et päästeauto juht oli kaine ning omab juhtimisõigust. Päästeautos olnutest keegi viga ei saanud. Audi juhi kainus selgub ekspertiisis.

Avariipolitseinik kutsub liiklejaid tähelepanelikkusele ja ütles, et kõikidel liiklejatel on kohustus alarmsõidukile teed anda ja alarmsõidukil, kes sõidab vilkuritega, on samas kohustus tagada sellisel sõidul ohutus. „Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse uurimises, kuid esialgu võib üheks peamiseks õnnetuse põhjuseks arvata tähelepanematust,“ ütles ta.