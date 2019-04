Playboy modell mõrvas koos toakaaslastega oma „suhkruissi“? 

Veretöö motiivid pole selged, kuid Kelsey (25) ema sõnul olid tema tütar ja Thomas teineteist aastaid tundnud. Burchardi kauane sõbratar Judy Earp väitis, et mees oli ajakirjades Playboy Italia ja Maxim poseerinud Kelseyle andnud aastate jooksul üle 300 000 dollari. Osa rahast kulus Vene juurtega noore naise California kodu üüriarvete tasumisele.

Turner eitab Burchardi tapmist kategooriliselt, kinnitas tema advokaat Brian James Smith Associated Pressile. Mõrvas kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavateks veel kaks isikut. Diana Nicole Pena (30) andis end äsja Las Vegase politseis üles. Kolmas kahtlusalune, Jon Logan Kennison (27) on endiselt tagaotsitav.

Politsei teatel suri Burchard peavigastuste tagajärjel. Teda oli mitu korda löödud esemega, kuid millisega, selles pole politsei veel selgusele jõudnud. Teada on vaid see, et tapariistast jäi unikaalne muster.