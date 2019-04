Eurovision KUIDAS MEELDIB? Ansambel Brassical tegi Eesti tänavusest euroloost puhkpillivariandi Ohtuleht.ee , täna, 13:14 Jaga: M

Ansambel Brassical on varemgi puhkpillidel erinevaid eurolugusid kaverdanud ja nüüd on mehed ette võtnud Eesti tänavuse võistlusloo "Storm". Kuula, kuidas see sulle meeldib.