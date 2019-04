OTSEVIDEO JA GALERII | Kas riigikogu hääletab Ratase peaministriks? Protestijad loodavad, et mitte

Kohapeal oli ka luuletaja Jürgen Rooste, kes protestil Ruuben Kaalepi nimega plakatit hoidis. „Kaalep esindab mingis mõttes kõige rohkem seda tule õhutamist ja seda trollimiskultuuri ja ta teeb seda väga teadlikult, mitte rumalusest vaid kaalutletult. See on pahatahtlikkuse tunnus, kui inimene ei ole nii sõge, et ta ei saa aru, mida ta teeb. Igatahes teeb see nukraks ja murelikuks, millise mõtlemise, sõnavara ja tööeetikaga võimu juurde saab,“ kommenteeris Rooste.