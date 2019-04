Tuletõrjujad Notre-Dame'i leeke kustutamas. BALEYDIER/SIPA

Peamine eesmärk õuduste õhtul oligi päästa Notre-Dame'i arvukad aarded, nii avalikult eksponeeritu kui ka varakambritesse peidetud. Pariisi tuletõrjeteenistuse kolonelleitnant Gabriel Plus rääkis Daily Telegraphile, et just see eristaski esmaspäevast päästetööd teistest mastaapsetest põlengutest. „Enamjaolt on Pariisi tuletõrjujate eesmärk elusid päästa. Siin oli peamine päästa need kunstiteosed, mida saime päästa, ning kindlustada need, mida me päästa ei suutnud. Pidime langetama otsuseid. Pariisi tuletõrjujana ei kujuta sa ette, et ühel päeval kutsutakse sind Notre-Dame'i päästma. See on tohutu katsumus. Palju on emotsioone ja veidi ka rahulolu, et saime midagi päästa.“