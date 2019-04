Avo Viioli pankrotiasjas kestavad nõuded kümme aastat 

Pankroti väljakuulutamisel esitavad võlausaldajad tunnustamiseks oma nõuded (ka nõuded, mis on eelnevalt kohtulahendiga juba tunnustatud). Need märgitakse ära pankroti lõpetamise määruses. „Pankroti lõpetamise määrus on oma kõigi võlausaldajate nõuete täitmise osas täitedokumendiks, millest tulenevad nõuded aeguvad samuti kümne aastaga – kui kohus ei otsusta just võlgnikku kõigist kohustustest vabastada,“ selgitas advokaat Merit Tammik. Teisisõnu saavad võlausaldajad pankrotimenetluse teel kohtulahendi, mis kinnitab nende nõude ja on täitedokumendiks. „Kui varem tehtud kohtulahendist tulenev nõue oli aegumas, siis pankrotimenetlust lõpetav määrus pikendab selle aegumist. Kõigi nõuete aegumine peatub pankroti väljakuulutamisel ja algab uuesti pankrotimenetluse lõppedes,“ selgitas ta.