Lauri Leesi: Jumalaema kiriku õnnetus on nii suur, seda saab võrrelda sellega, kui Tallinnas Laululava või Raekojaga midagi juhtuks 

“See on nii suur õnnetus, et seda saaks võrrelda ainult sellega, kui Tallinnas Laululavaga juhtuks midagi, või Raekojaga. See pole ainult ühe rahvuse või linna traagika, vaid kogu maailma traagika,” ütles ta, lisades, et tema jaoks oli kõige traagilisem vaadata kiriku haritorni kukkumist ja täielikku hävinemist.

Leesi sõnul on see kirik sümbol kogu inimkonna jaoks ja selle tähtsus Euroopa kultuuriajaloos on hoomamatu. “Seal istuvad ju kõik asjad, kirjandus, muusika ja kunst. Ma ei tea sellist valdkonda, mis ei puutuks üldse kokku Jumalaema kirikuga,” nentis ta.

Leesi sõnul tulid isegi Prantsuse lütseumi õpilased täna Jumalaema kirikut leinates musta värvi riietes kooli. “Tüdrukud olid mustas jah, see ei olnud küll kooli taotlus, aga seda ilusam, kui inimene tunnetab sellist seesmist vajadust,” ütles ta. “Ma kujutan ette, et Pariisi elanikud ja prantslased on leinas, see kestab päevi ja nädalaid.”

Leesi sõnul on ta Jumalaema kirikut külastanud õpilaste, õpetajate ja sõpradega koos tuhandeid kordi, kuid ta arvab, et tema enam Jumalaema kirikut külastada ei saa.