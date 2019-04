HÕFFi juht Helmut Jänes: „Üks hea õudusfilm on alati parem kui imal romantika.“ 

Puhtalt õudusfilmide juurde jõudsin PÖFFi juures töötades, kui 2006. aastal tehti ettepanek hakata Haapsalu õudusfilmide festivali korraldama. Alguses polnud ma sellest ideest vaimustunud ega tundnud ka erilist tõmmet õudusfilmide vastu. Aastatega on kiindumus veidramate õudusfilmide vastu kasvanud. Näen neid niivõrd palju, et oskan vahet teha heal ja halval õudusfilmil.

See on omamoodi huvitav kogemus, kui sul on lühikese aja jooksul vaja vaadata nii palju filme. Ühelt poolt kohutavalt kurnav, teisalt põnev väljakutse – leida kümnete keskpäraste filmide hulgas pärlid, mis pakuvad huvi nii endale kui ka loodetavasti publikule.

HÕFFi PEALIK: Võiks arvata, et oma töös kõige põnevamaid õudusfilme välja sõeluv mees on ka ise pisut hirmutava olekuga. Aga ei. Tekib mõte, et sama on vist ka õudusega – mis kunagi tekitas hirmu, võib aastaid hiljem panna õlgu kehitama või ajada naerma. Stanislav Moshkov

Milline on olnud viimase aja meeldejäävaim õudusfilm?

Kui võtta filmid, mis on ka suurema avalikkuse ette jõudnud, siis kindlasti ameerika lavastaja Jordan Peele’i hiljuti linastunud „Meie“ („Us“). Seda võib vaadata kui musta komöödiat ja teravat allegooriat Ameerika ühiskonna vastu, aga seal mängivad kaasa ka muud alamžanrid õudusfilmist sotsiaalkriitikani ja see teeb nähtava õuduse teiste kihtide all veel hirmsamaks.

Kohe seda ei hooma, vaid peame ridade vahelt lugema, ja see pole ka klassikaline õudusfilm nagu näiteks samuti hiljuti kinodesse jõudnud Stephen Kingi romaani adaptsioon „Lemmikloomasurnuaid“. Viimast on on kritiseeritud, kuna film on tehtud liialt üks-ühele klassikaliste õudusfilmide reegleid järgides. Ja sellega peab üldjoontes nõustuma. See film kahjuks ei üllata millegagi.

Tänapäeval ei piisa enam nende reeglite järgimisest. Filmisse peab panema ka sotsiaalseid sõnumeid ja samavõrra ka huumorit, sest oma hirmude üle tuleb naerda. Muidu jääd oma emotsioonidega jänni ja see pole hea.