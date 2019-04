Uue laenuportaali juht: panku on palju, neid peab oskama võrrelda 

Finantssektor on paari viimase aasta jooksul pakkunud meile palju kõneainet. Oleme elanud kaasa eestlaste Inbanki kasvamisele, Coop Panga ja Luminori sünnile ning Indrek Neivelti uue panga ideele. Viimasel ajal on tähelepanu all suurpangad ja seda kahjuks mitte positiivsega. Vaatamata murettekitavatele uudistele on suured saanud suuremaks ja koos sellega ka kasumlikumaks.