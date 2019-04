President Kaljulaid nimetas peaministrikandidaadiks Jüri Ratase 

Riigipea on kohtunud kõigi parlamendifraktsioonide juhtidega ning nende konsultatsioonide tulemusel teeb ettepaneku valitsuse moodustamiseks Jüri Ratasele. "Nüüd on Jüri Ratase ülesanne moodustada valitsus, mis tervikuna ning mille iga liige eraldi austab meie põhiseaduse mõtet ja hindab neid väärtusi, mis kirjas me põhiseaduses," ütles president Kaljulaid pressiteate vahendusel.