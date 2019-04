Manona Paris | Kersti Kaljulaidil on esimene ninanips kirjas 

Moskva on eestlastele alati olnud pisut müstiline koht, mida pigem peljatakse. Müstikat lisab ka asjaolu, et tegu on vaat et läbivalt püha maaga – pea iga nurga peal kerkib mõni religioosne ehitis. See on lähipiirkonna mõjuvõimsaim metropol, mis on meiesugusele väikerahvale peaaegu et adumatu. Küll aga on aga Kremli peremehed läbi ajaloo üritanud meid mõjutada.

See on väga julm linn, mis haistab hirmu juba eos ega anna seda andeks. Moskva on ka väga ärgas, elav ja kiiresti muutuv metropol, mille ümber keerleb iseenda magnetiseerivat olekut häbitult nautiv oreool. Ja see on ka väga armastust andev, õpetlik ja vastuhakku sisendav, endast paremaks saamise linn – tõestuseks olgu kas või mu enda viis aastat seal vabakutselise ajakirjanikuna oma abikaasa, ERRi toonase korrespondendi kõrval.

Putin naudib võimumänge

Esimese ninanipsu andis Moskva mulle kohe alguses. Läksin ju 11 aastat tagasi sinna ja sain ootamatult uue alguse abieluettepaneku kujul ja Vene hinge tundmaõppimise tagajärjel julguse. Minu kogemuses on Moskva juba selline – sa ei saa sealt kunagi seda, mida ootad. Sa pead kogu aeg olema valvel – et ära tunda, millal tuulehoovused muutuvad soodsaks ja Woland sulle abikäe ulatab. Iseenda kasusid silmas pidades, muidugi.

Ehk – meil pole mingisugust aimdust, milline saab olema Kaljulaidi-Putini kohtumine Moskvas. On öeldud, et pole küsimust, kas Putin Kaljulaidi alandab – küsimus on vaid selles, kuidas. Kas laseb tal kaua oodata? Või võtab kohtumisele midagi sellest, mis meie Kerstile (vabandust familiaarsuse pärast) üdini vastukarva on? Näiteks kohtumisel Angela Merkeliga lebas sealsamas ruumis tema labrador. Merkeli abid olid eelnevalt mõista andnud, et Saksamaa kantsler ei salli koeri. Putin, KGB luurekooli laureaat, naudib selliseid võimumänge. Ta on selles väga hea.

Ja samas on tPutin ka inimene. Meie Kersti on samuti, kuigi aeg-ajalt kipub robotlikkus ja üle äärte keev kärsitu nipsakus seda varjutama. Kindlasti on Vladimir Vladimirovitš tema nõrkustest põhjalikult informeeritud. Samamoodi on ka Kaljulaid arvatavasti väga korralikult ette valmistunud, kuidas matšokuvandit austavat riigipead kohelda.

Tegelikkuses on kohtumine kindel alles siis, kui riigipeade käed ka päriselt kohtuvad, sest alles paar päeva tagasi spinniti meedias kuulujuttu, et tegelikult kohtub Putin sel päeval hoopis Põhja-Korea valitseja Kimiga (ehkki Kim saabub Vladivostokki pigem nädal hiljem), on sündmuse jäme ots vähemalt näiliselt eestlaste käes. Praegu oleme meie saanud kõige rohkem oma jutupunkte edastada ja enda olukorda selgitada.