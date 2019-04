Seisukoht | Pöördumine Eesti ajakirjanike poole 

On (hetkel veel) raske uskuda, et keegi tuleb meilt ära võtma meie töökohti. Et keegi päriselt ütleb, et „seda ei tohi enam rääkida, sellist arvamust mitte avaldada“. Nii need asjad tänapäeval ei käi. Ütlevad hoopis, et oleme süvariik. Et osa meist on kapost. Et saame raha Soroselt. Euroopast. Kusagilt. Ise seda ei usu, meie teame ka, et nad ei usu ja nemad teavad, et meie teame. Aga kas lugeja teab?