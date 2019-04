„Birgitta festival on oma looja Eri Klasi nägu.“ 

Tema suust jäi küll kuulmata, kes on tänavuse festivali kõige kallim artist. „Ma arvan, et meil pole tänavu tippartisti, kelle honorar ülejäänute osas eriliselt esile tõuseks. Meil on tänavu väga häid artiste ja ma usun, et nad kõik saavad väärikalt tasutud,“ tõdes Tohver-Aints.

Tema sõnul erineb Birgitta festival tänavustest teistest muusika suurüritustest just selle poolest, et see on eelkõige muusikateatri festival. „Ja ta on oma looja, Eri Klasi nägu. Ta oli žanriliselt väga mitmekesine inimene, nagu me mäletame: tegi džässi, sümfooniat, ooperit, balletti ja selle festivali asutas ta just nimelt muusikateatri festivalina, mis annab meile žanriliselt väga laiad raamid pakkuda väga erinevat muusikat. Mitte ainult ooperit, vaid ka lavastatud oratooriume, lavastatud galasid ja visuaalteatri kontsertetendusi. Nii et me oleme žanriliselt palju mitmekesisemad kui kitsalt ooperifestival,“ ütles üks festivali korraldajatest, Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints.