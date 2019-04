Juha Sipilä loobub Soome Keskerakonna juhi kohast 

„Valimistulemused ei jäta mulle muud võimalust,“ kirjutab Sipilä. Tema juhitud Keskerakond kaotas parlamendivalimistel 18 saadikukohta. Peaminister kirjutas otsusest ka oma blogis, kus lubas, et erakond vaatab üle ning analüüsib seda, miks valimistel nii kehvasti läks. Ta kirjutab, et ehkki valimistulemus ei ole kunagi vaid ühe inimese teha, möönab ta, et ühe inimese isik võib partei edukust mõjutada.