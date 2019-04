Ukraina presidendikandidaadid Zelenski ja Porošenko tegid kampaaniat ka välismaal

Küsimusi tekitas see, et kui Macron kohtus mõlema presidendikandidaadiga, siis miks pälvis Merkeli tähelepanu ainult Porošenko. Arvatakse, et sellega avaldas Merkel praegusele presidendile toetust, kuid Zelenskil pole Saksamaa valitsusjuhi silmis sama väärtust. Samuti kohtus Porošenko ka Merkeli võimaliku järglasega Annegret Kramp-Karrenbaueriga, mis tähendab seda, et teda toetab nii praegune kui ka tulevane Saksamaa liider. Pealegi kujutab Zelenski sakslastele tundmatut suurust ja on nn must hobune ning seetõttu ei taheta temaga veel suhelda.