Ka Eestis on tähtsad kirikud tuleroaks langenud

Oleviste kirik. Arno Saar

Pirita kloostri varemed. Tiina Kõrtsini

Eesti keskaja kuulsaim kloostritulekahju toimus 1343. aastal Jüriöö ülestõusu käigus. Padise klooster põletati ning sealsed 28 munka tapeti. Kümnendid hiljem klooster parandati. 1766. aastal põles Padise klooster uuesti ja sellest ajast saadik on see osaliselt varemeis.

Padise klooster. Teet Malsroos

Muinsuskaitseamet ja Päästeamet on aastaid teinud selgitustööd, et väärtuslikel hoonetel oleksid olemas operatiivkaardid. Selleks, et olla ootamatutes olukordades valmis kaitsma oma väärtuslikku vara ja hindamatut kultuuripärandit, on oluline vara seisukorda, hoiutingimusi ja riske kriitiliselt hinnata. Õnnetuse puhul on oluline, et oldaks valmis võimalikult operatiivselt käituma ning vähendama maksimaalselt sellega kaasnevat kahju.