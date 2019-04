Blogiauhindade žürii esinaine Britt Ernewein ise ei osale: see oleks äärmiselt ebaeetiline 

Britt ise sel aastal võistlusel ei osale, sest see oleks tema silmis äärmiselt ebaeetiline, sest žürii esinaisena hindab ta kõiki žürii kategooriad. „Ja kuigi ma võiksin ju ehk osaleda rahvahääletusel, siis tunduks ka see mulle pigem väär. Muidugi olenevadki sellised asjad iga inimese enda eetilistest piiridest. Minu oma ei lubaks mul ühtki üritust korraldades (kas esirindel või taustajõuna) ka ise auhinnale pretendeerida,” selgitab ta oma seisukohta.

Üritust on tema sõnul vaja kasvõi blogijatele endile. „Andmaks neile veidi rohkem kõlapinda, võimalust saada oma kirjutatule veidi suuremat tagasisidet, kohtumaks teiste blogijatega. Eesti blogimaailm on tegelikult suurem kui tundub ja vähemalt mulle näib, et see on mõneti lõhestunud. Mulle meeldib mõelda, et ehk suudab EBA ühel päeval seda parandada,” on ta optimistlik.

Auhindade jagamisel tunnustatud saamine annab Britti arvates eelkõige teadmise, et kirjutatu läheb kellelegi veel korda ja keegi hindab seda kõrgelt. „Vahet pole, kas see keegi on mõni žüriiliige või blogija lugejaskond. Annab indu jätkamiseks ja veelgi paremate postituste loomiseks.”

Blogijatele mõeldud üritusi võiks küll tema arvates rohkem olla, kuid mitte tunnustamiseks. „Ma arvan, et esialgu on EBA üksi täitsa piisav ja on näha, et iga aastaga üritus ka kasvab ja muutub paremaks,” sõnab ta. Kuigi juba sel aastal on ellu viidud mitmed suured muudatused, leiab ta, et siit saab veel paremaks minna. „Üleüldine korralduslik pool on siiski tõusuteel,” näeb ta asja positiivselt.