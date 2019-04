VANDENÕUD: Pariisi Jumalaema kiriku põlengu taga olid terroristid

Twitterisse on loodud CNNi valekonto, millel väideti, et tegemist on terrorirünnakuga. Samas loodi konto alles sellel kuul ja sellel on ainult seitse jälgijat. Sellest hoolimata hakkas valeinfoga säuts kiiresti levima. Twitter kustutas konto kaks tundi pärast säutsu avaldamist.

Vana ja seosetu artikli jagamine

Tulekahju puhkedes hakkasid paljud sotsiaalmeedias jagama 2016. aasta uudist sellest, kuidas Jumalaema kiriku kõrvalt leiti auto, kus oli gaasimahuteid ja araabiakeelseid dokumente. Juhtum leidis aset kom aastat tagasi ja ei ole esmaspäevase tulekahjuga kuidagi seotud.

Jihad Watch, mis on varem silma paistnud islami-vastaste postitustega, jagas tulekahju ajal artikli samast 2016. aasta juhtumist, jättes mulje nagu see oleks otseselt kiriku põlenguga seotud. Alles artiklile klikkides on näha täpsustus, et juhtum ei ole kuidagi esmaspäevase tulekahjuga seotud. Jihad Watch'i juht Robert Spencer üritas hiljem säutsus selgitada, et artikkel oli ajastatud ilmuma enne tulekahju puhkemist.

Jihad Watch'i jagatud artikkel kolm aastat vanast sündmusest Facebook

Tulekahju taustal „allahu akbar“ karjumine