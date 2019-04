Marion Teder | Liiga suur osa hoolduskoormusest jääb perede kanda 

Euroopa omastehooldajate ühenduse EuroCares hinnangul jääb ligikaudu 80% hoolduskoormusest Eestis perede kanda. Mõningatel juhtudel tähendab see seda, et abistav pereliige peab loobuma töökohast, kuid enamjaolt vajavad abivajajad tuge vaid mõned tunnid päevas – olgu see riietumisel, söömisel, ravimite manustamisel, arsti visiidil või hoopis kodutöödes. Teisalt elavad sageli pereliikmed lähedastest kümnete või lausa sadade kilomeetrite kaugusele, mistõttu on igapäevane abistamine päris keeruline.

Üha süvenevaks probleemiks vanemaealiste seas on depressioon, millesse suhtuvad sageli nii eakas ise kui ka tema lähedased kui paratamatusesse. Rahvusvahelisel SHARE uuringu kohaselt kannatab depressioonisümptomite all veidi alla 40% eestlastest vanuses 55-64 ja 65-75, vanusegrupis 75+ on depressiooni tundemärgid juba pooltel. Lisaks kimbutab vanemaealisi üksildustunne. Sageli ei ole eakatel kedagi, kellega olulisi küsimusi arutada ja kes igapäevaste murede lahendamisel aitaks. Siiski ei tasuks depressiooni tähelepanuta jätta, sest sellega kaasneb hulk järgmisi probleeme – tekib apaatia ja huvi puudus maailma vastu, eakad ei söö enam korralikult, ei liiguta end vajalikul määral. See kõik aitab kaasa immuunsussüsteemi nõrgenemisele, mis viib omakorda haigusteni.

Eestlase jaoks tekitab võõrastelt, sh palgatud hooleandjalt, abi küsimine mõningast ebamugavust. See on meie jaoks nagu uhkuse asi, et pere ise viimase piirini pingutades lähedase eest hoolitseks. See võib aga viia läbipõlemiseni, kaasnev stress viib omakorda immunsuse langemiseni, see omakorda haigusteni… Olles ise töötanud aastaid hooleandjana Eestis eemal, leian, et võiksime oma suhtumist muuta. Abi küsimine ei ole häbiasi. On igati mõistlik kutsuda enda või lähedaste eest hoolitsema inimesed, kel on vajalikud oskused ja teadmised. Enda lähedase eest hoolitsemiseks abikäte leidmine on enda eest hoolitsemine ja investeering enda tervisesse.