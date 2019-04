Uus musta pässiku ja astelpajuga mahe eliksiir viib kevadväsimuse ja toetab immuunsust 

Juba mõnda aega kogub Eestis tähelepanu ja rahulolevaid kasutajaid immuunsust tõstev toidulisand Chaga Health Elemental Elixir mustast pässikust, raudrohust, männikasvust, meest ja teistest ravimtaimede ekstraktist. Nüüd on Chaga OÜ meeskonnal, enda pereringis aastakümneid kasutusel olnud retseptist, välja arendatud uus Immuno Elixir. Kui traditsioonilise eliksiiri koostises on kasutatud etanooli, siis Immuno Elixiris vahetab selle välja uus tulija astelpaju. Samuti on Immuno versiooni lisatud C-vitamiini ning musta pässiku sisaldus võrreldes varasemaga suurem.

Parim kevadekuulutaja

Äsja müügile jõudnud uus Immuno Elixir, on sarnaselt oma eelkäijale, Chaga Health Elemental Elixir'ile, valmistatud meie looduse tõelistest superstaaridest. Anu Adermann, üks eliksiiri välja töötajatest, kes ise aastaringselt toidulisandit tarvitab, ütleb, et põhikomponendid on kahel eliksiiril jäänud samaks, kuid nüüd võivad immuunsuse tugevdajat kasutada ka need, kes mingil põhjusel etanoolisisaldusega versiooni tarvitada ei saanud.

„Immuno Elixir toetab nii täiskasvanute kui laste immuunsüsteemi. See on kõrge C-vitamiini sisaldusega väega jook, mis sisaldab organismile kasulikke toimeaineid nagu C-vitamiini, musta pässiku ehk chagaekstrakti, astelpalju ja mitmeid teisi põhjamaiseid ravimtaimi. Komponendid, mida kasutame, on tuntud tegijad rahvameditsiinist, kuid nüüd on nende positiivne toime leidnud kinnitust ka teadusuuringutes. Need mõjuvad organismi taastavalt, tugevdavalt ja haigusi ennetavalt,“ kirjeldab Anu eliksiiri koostisosade omadusi.

„Rohkem kui kunagi varem, on täna küsimus selles, kuidas haigusi ennetada ja vananemist edasi lükata. Palju räägitakse sellest, kuidas seisame silmitsi tõsiste keskkonnaprobleemidega. Meie, Eestis, peame olema ääretult tänulikud, et saame kodumaisest puhtast loodusest pärit ravimtaimi kasutada oma tervise hüvanguks. Täna on rahvameditsiinis tuntud komponentide positiivne mõju leidnud juba kinnitust ka teadusuuringutes. Chaga eliksiiris sisalduvad ravimtaimed aitavad meid hoida tervetena ja kaitsta organismi haiguste eest,“ räägib Anu Adermann, Chaga OÜ üks partneritest.

Anu on muide lõpetanud arstiteaduskonna ja töötanud aastaid arstina. Kuid ka tema teab oma kogemustest, et ravimtaimede mõju ei saa alahinnata. „Meie esivanemad uskusid mustal pässikul olevat kasvajavastane toime. Mu oma pereliige leidis sellest toidulisandi kasutamisel leevendust raske haigusega võitlemisel,“ lisab Anu. „Kevadel, mil organism on talvest kurnatud, vajab see erilist energiasööstu. Eliksiiri kuur kaks korda päevas, hommikul ja õhtul, aitab meie jõuvarud taastada,“ soovitab Anu.