Kuidas Karja kirik öist jalutajat kohutas  

„Omapärast tondilugu jutustatakse Saaremaal Karja kihelkonnas. Käesoleva nädala ühel ööl kella poole ühe ajal sammus Karja kirikust mööda Pärsamaa valla elanik märgates täiesti kaines olekus, et kirik on seestpoolt heledasti valgustatud. Ta sammus kiriku ukse taha ja kuulis seestpoolt orelimängu. Sisse ta ei pääsenud. Pärsamaalane vaime ei usu, arvas, et kirikus on vargad ja koputas tugevasti kiriku lukus ukse pihta. Selle peale katkes orelimäng ja kirikus kustusid tuled. Kuna kiriku võtmed asusid õpetaja käes ja vaimuliku unerahu ei tahetud segada, saadi kirikusse minna alles järgmise päeva hommikul. Siis selgus, et kirikus on kõik paremas korras ja ka ukse luku juures ei leidu rikkeid. Kiriku ametikandjad ei usu, et keegi omaks kirikusse pääsuks teised võtmed. Salapärane lugu aga seisab selgitamata ja kohaliku rahva seas liigub selle kohta mitmeid kuuldusi,“ kirjutab Uus Eesti. Kuuldustest sõnagi lisamata.