Mis on halal? Islamiusulised peavad toidu valimisel arvestama paljude reeglitega Asso Ladva , täna, 00:19

SEE ON KÕIK ON HALAL: NUR Marketi omanik Samir Gasimov ütleb, et tema pood on ainus kogu Balti riikides, kus kogu valik on islamiusulistele lubatud ehk halal. Robin Roots

Valiole kuuluv Võru juustutööstus sai läinud nädalal kätte halal 'isertifikaadi, mis tähendab, et nende toodangut võivad südamerahuga tarbida ka islamiusulised. Sarnane tunnistus on ette näidata näiteks ühistul E-piim. Mis on selles aga nii erilist?