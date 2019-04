KULUPÕLENGUHIRMUS VANAMEMM: kevaditi ei julge kodust äragi minna! 

Tartumaal Mõisanurmes elav Mall Lember on kulupõlengu üle elanud juba kaks aastast järjest, kuid õnneks on ta mõlemal korral kodus olnud. Liikumisraskustega eakas naine elab pidevas hirmus, et maja ümbritsev kulu süttib siis, kui teda ei ole kodus, või veelgi hullem, kui ta on öösel kodus.