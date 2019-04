Ajaloolane Jüri Kuuskemaa: „Pisar tuleb laugele nähes, mis Pariisis toimub.“ 

„95% kirikust ei saa hävineda, sest see on kivist. Praeguseks kokku varisenud katus ja haritorn olid puidust, mille saab varsti uuesti üles ehitada,” rääkis Kuuskemaa Õhtulehele. „Lootkem, et tuli ei jõua kiriku sisse. Lootkem, et interjöör ja sisustus jääb terveks. Muu jääb igaljuhul.”

Esmaspäeva õhtul leekidesse mattunud Jumalaema kirik on üle 850 aasta vana ning ajaloolase sõnul on vaatamisväärsus arhitektuuriajaloos väga olulisel kohal. „Nagu püramiidid Egiptuses ja Parthenon Ateenas on oma aja sümbolid, siis kahtlemata on Notre Dame keskagse kultuuri, Pariisi, Euroopa stiilse arhitektuuri ja gooti stiili sümboleid. Pisar tuleb laugele nähes, mis seal toimub,” ütles Kuuskemaa, kes käis viimati ajaloolises kohas alles sel kevadel.

Juba mõnda aega on räägitud, et kirik, mida iga aasta külastab hinnanguliselt 12 miljonit turisti, vajab põhjalikumat restaureerimist. Kuuskemaa sõnul oli seal juba enne tulekahju pindu, mis olid veidi tahmunud ja vajasid restauraatori kätt.