Pariisis elav näitleja Ene Rämmeld: „Selge see, et prantslased kõik nutavad!” 

Kohaliku aja järgi veidi enne seitset alanud tulekahju on eestlase sõnul arenenud meeletu kiirusega ja seda ilmselt just seetõttu, et üheks Prantsuse ja Pariisi sümboliks peetud kirikus käisid hetkel renoveerimistööd mille tõttu oli seal sees ka palju puidumaterjali.

„Mujal teatakse seda Jumalaema kiriku järgi aga prantslastele on see tähtis! Tähtsam kui Eiffeli torn, sest sellega hakkasid kohalikud harjuma alles. Keegi ei sallinud seda raua kolakat,” rääkis naine.

Kõige õudsem on tema sõnul see, et katedraalis on suured kiriku varandused. Näiteks igasugused kroonid, reliikviad, kuninglikud riided ja palju muud. „Selge see, et prantslased kõik nutavad!” on meeleolu tema sõnul Pariisis äärmiselt nukker. „Rahvas tormas kiriku juurde nagu tahaks kõik ise päästa. Politseil oli tükk tööd.”

„Mina olen 3 kilomeetri kaugusel ja nägin seda musta pilve ja mõtlesin, et mis asi see on. Poeg helistas, et sõitis sealt mööda ja ütles, et mingi õudne õnnetus on. Ma veel naljaga mõtlesin, et Notre Dame küll ei ole. Siis hakkasin jälgima kohe, et mis see siis on,” räägib ta, kuidas uudis temani jõudis.

Tegelikult pidi täna kõne pidama Prantsusmaa president Emmanuel Macron, sest juba novembrist saadik on igal laupäeval tänavatel olnud kollased vestis. „Täna esimest korda pärast mitmendat kuud pidi kõnelema. Just pidi eetrisse minema ja kõik me tulimegi koju, et vaadata, mis siis president lõpuks räägib, aga see kõik kõik muidugi ära. Prantsuse televisioon näitab otseülekannet,” kirjeldab ta olukorda kohapeal, lisades taas, et rahvas nutab. „Kõik kaldad on inimestest mustad, nii palju on inimesi. Vaatame ainult pealt, midagi ei saa teha,” sõnab ta kurvastusega.

Katedraal oli aga halvas seisus ning tema ise sealt kõrvalt mööda kõndida ei tihanud, sest tänavalegi kukkus kive ja olukord muutus ka turistidele juba ohtlikuks.