Ajaloolane Jaak Juske: „Kindlasti tõuseb ka Pariisi katedraal tuhast.“ 

Gerly Mägi

„Ja paraku on kurb tõsiasi, et vanad kirikud on ajaloos korduvalt põlenud,“ kirjutab Juske. „Kõik Tallinna keskaegsed kirikud näiteks vähemalt korra ajaloos müürideni maha põlenud. Aga alati taastatud. Uhkena üle linna kõrguma. Ja kindlasti tõuseb tuhast ka Pariisi katedraal,“ on ta lootusrikas.