Anne Veski: Alla Pugatšova on nagu Hollywoodi staar 

Veski sõnul on Pugatšova alati hoolimata isiklikus elus juhtunust jõudu leidnud ja edasi säranud. Alles hiljuti, kuus aastat tagasi, sai Pugatšova kaksikud, olles 64-aastane. „Mina poleks ise kunagi selle peale tulnud, et võib ka sellises vanuses veel saada väikesed lapsed ja kasvatada neid rõõmsal meelel,” rääkis Veski. Samas tunnistab ta, et kunagi tundus talle 35-aastaselt veel lauljana tegutseda samuti liiga vana ning naljatleb, et temal on see kõik veel ees.