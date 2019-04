Poliitika ÕL VIDEO | EKRE naissaadikud: Eestil võib ühel hetkel olla naispeaminister Marvel Riik | video: Martin Ahven, Jörgen Norkroos , täna, 19:47 Jaga: M

Merry Aart ja Kert Kingo. Martin Ahven

„Aga see peaks olema karismaatiline inimene, kes ei süüdista teisi, ei sildista teisi,“ rääkis EKRE fraktsiooni liige Merry Aart, viidates Kaja Kallasele, kes oli riigikogus kirjeldanud oma nägemust sellest, kuidas riiki juhtida. Fraktsioonikaaslase Kert Kingo sõnul näitas riigikogu hääletus, et Kaja Kallas ei ole sobiv peaministrikandidaat. „See on demokraatia,“ märkis Kingo. Vaata lähemalt videost, mida Kingo ja Aart arvasid Kallase peaministriks pürgimisest.