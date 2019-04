„Kui ma tuleksin tagasi, oleksin luik. Ilma Sulevita.“ 

Estragoni osa lavastuses „Godot'd oodates“, Luarvik mängufilmis „Hukkunud alpinisti hotell“, Raimond Valgre lavastuses „Valge tee kutse“ – see on vaid käputäis Sulev Luige suurepäraseid osatäitmisi paljude seast. Saladuslik, ebamaine, väga omapärane, tulnukalik, tundlik, poeetiline, nukker, vaimukas, vaikne, sõbralik, enda vastu väga nõudlik – ka need on vaid osa omadussõnu, millega kaasteelised on teda kirjeldanud. Andekas niikuinii.