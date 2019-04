Elu Isepäine Meghan tahab kodus sünnitada?! Triin Tael , täna, 18:59 Jaga: M

TÄHTSA PÄEVA OOTEL: Prints Harry abikaasa Meghani sünnitus võib alata juba lähipäevil. Kuninglike insaiderite sõnul võib hertsoginna eelistada kodusünnitust või tuua esiklapse ilmale maahaiglas, mitte Londoni kliiniku üüratult kallis sünnitusosakonnas. VIDA PRESS

Kui Sussexi hertsoginna oli alles Meghan Markle, kuulutas ta: „Minu arvates on kõige tähtsam julgus normidest väljuda.“ USA näitlejanna on Briti õukonna liikmeks saades ilmutanud isepäisust, võttes jutuks naiste õigused ning – oh õudust! – sulgedes enda järel limusiiniukse. Kuulu järgi kavatseb prints Harry kaasa kuningliku pere naistest ka sünnitamisel erineda.