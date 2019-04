Bergmani muusa Bibi Andersson: "Ingmar andis mulle väga ilusaid rolle." 

„Bibi on aastaid haige olnud, kuid see [uudis] on kurb. Sain teada, et Bibi lahkus täna lõuna paiku,“ ütles näitlejanna sõber, režissöör Christina Olofson Rootsi lehele Aftonbladet. Rootsi ajakirjanduse andmeil oli Bibi Andersson olnud hooldekodus 2009. aastast saadik, kui teda tabas Prantsusmaal saatuslik ajurabandus. Kolmas abikaasa Gabriel Mora Baeza toimetas näitlejanna mõni päev hiljem Rootsi haiglasse.

Kuid Bibile tundus, et kõik lavastajad eesotsas Ingmariga näevad temas vaid rõõsapalgelist näitsikut. „Mõtlesin mitu korda: „Ta ei usu, et mul on midagi enamat pakkuda.“ Ma veel näitan, milline draamaanne mul on! Aga mina pidin neid keni koolitüdrukuid mängima. Ja ma ei tahtnud,“ rääkis näitlejanna 2009. aasta dokfilmis „Kaadrid mänguplatsilt“. Bibi tahtnuks tuumakaid rolle, kuid neid sai temast mõni aasta vanem Harriet Andersson (Bergmani eelmine muusa ja armuke), hiljem lavastaja uus inspireerija Liv Ullmann. „Mulle tundus, et mina jäin kahe silma vahele. Kui mind kahe silma vahele jäetakse, hakkan mossitama. Aga tegelikult andis Ingmar mulle väga ilusaid rolle.“